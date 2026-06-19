Seward Arts Council - Music Camp
Seward Arts Council - Music Camp
Join us for our second annual Seward Music Camp! This camp is inspired by a past Bluegrass camp and local musician. Participants will engage in five days of varied music instruction, learn to be a part of a band, enjoy daily elective classes and participate in an end-of-the week performance for community members and family! Snacks are included in camp tuition. Prior music instruction or having your own instrument is not required.
Resurrection Lutheran Church in Seward
$135
09:00 AM - 03:00 AM, every day through Jul 24, 2026.
Event Supported By
Seward Arts Council
(907) 362-3102
sewardartscouncil@gmail.com
Artist Group Info
Jenn Haugh
Resurrection Lutheran Church in Seward
400 3rd AvenueSeward , Alaska 99664
(907) 224-3628
sewardartscouncil@gmail.com