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Seward Arts Council - Music Camp

Seward Arts Council - Music Camp

Join us for our second annual Seward Music Camp! This camp is inspired by a past Bluegrass camp and local musician. Participants will engage in five days of varied music instruction, learn to be a part of a band, enjoy daily elective classes and participate in an end-of-the week performance for community members and family! Snacks are included in camp tuition. Prior music instruction or having your own instrument is not required.

Resurrection Lutheran Church in Seward
$135
09:00 AM - 03:00 AM, every day through Jul 24, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Seward Arts Council
(907) 362-3102
sewardartscouncil@gmail.com
https://www.sewardartscouncil.org

Artist Group Info

Jenn Haugh
Resurrection Lutheran Church in Seward
400 3rd Avenue
Seward , Alaska 99664
(907) 224-3628
sewardartscouncil@gmail.com
https://www.sewardartscouncil.org/classes