Storytime at the PRATT: Stories & Journeys
Storytime at the PRATT: Stories & Journeys
Storytime at the PRATT: Stories & Journeys
Tuesday, September 29 | 10:30am | no cost | age 3-10
This week, stop by to hear staff read My Wilderness: An Alaskan Adventure by Claudia McGehee.
Storytime is a weekly event! Join us to read a story with a Pratt Museum Staff member, tour the galleries, and participate in an activity or craft.
Questions? Contact Hannah at education@prattmuseum.org.
Pratt Museum
11:30 AM - 12:30 PM on Tue, 29 Sep 2026
Event Supported By
Pratt Museum
hatkins@prattmuseum.org