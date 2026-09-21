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Storytime at the PRATT: Stories & Journeys

Storytime at the PRATT: Stories & Journeys

Storytime at the PRATT: Stories & Journeys

Tuesday, September 29 | 10:30am | no cost | age 3-10

This week, stop by to hear staff read My Wilderness: An Alaskan Adventure by Claudia McGehee.

Storytime is a weekly event! Join us to read a story with a Pratt Museum Staff member, tour the galleries, and participate in an activity or craft.

Questions? Contact Hannah at education@prattmuseum.org.

Pratt Museum
11:30 AM - 12:30 PM on Tue, 29 Sep 2026

Event Supported By

Pratt Museum
hatkins@prattmuseum.org
http://www.prattmuseum.org/
Pratt Museum
3779 Bartlett Street
Homer, Alaska 99603
(907) 235-8635
http://www.prattmuseum.org