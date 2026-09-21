Storytime at the PRATT: Stories & Journeys

Tuesday, September 29 | 10:30am | no cost | age 3-10

This week, stop by to hear staff read My Wilderness: An Alaskan Adventure by Claudia McGehee.

Storytime is a weekly event! Join us to read a story with a Pratt Museum Staff member, tour the galleries, and participate in an activity or craft.

Questions? Contact Hannah at education@prattmuseum.org.