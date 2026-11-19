Seward's He Will Provide Food Pantry Will be closed Thanksgiving week.
Seward's He Will Provide Food Pantry Will be closed Thanksgiving week.
Seward's He Will Provide Food Pantry will be closed Thanksgiving Week. Reopening December 3rd 3 to 6. Please look for the signs for December open days.
Seward's He Will Provide Food Pantry
03:00 PM - 06:00 PM on Thu, 26 Nov 2026
Event Supported By
He Will Provide, Inc
9073621261
sharonsg@outlook.com
Artist Group Info
sharonsg@outlook.com
Seward's He Will Provide Food Pantry
238 5th Ave Mailing Box 3445Seward, Alaska 99664
9073621261
sharonsg@outlook.com