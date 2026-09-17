© 2026 KBBI
AM 890 Homer, 88.1 FM Seward, and KBBI.org: Serving the Kenai Peninsula
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Open House: New Childcare & Preschool!

Open House: New Childcare & Preschool!

Open House at Little Rock Early Learning Center!
Curious about our programs? Come see our classrooms, meet our teachers, and ask us anything!

Thursday, October 1st
4:00 PM – 7:00 PM
4180 Pennock St. Homer

We have immediate openings and would love to meet your family. Stop by anytime during the event — no RSVP needed.

Little Rock
04:00 PM - 07:00 PM on Thu, 1 Oct 2026

Event Supported By

Little Rock Early Learning Center
9072355437
landerson@littlerockhomer.com
littlerockhomer.com
Little Rock
4180 Pennock Street
Homer, Alaska 99603
9072355437
landerson@littlerockhomer.com
littlerockhomer.com