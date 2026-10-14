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Maske Maiden (Sylvia Schieber) Exhibit Opening

Maske Maiden (Sylvia Schieber) Exhibit Opening

Maske Maiden (Sylvia Schieber) is Artist in Residence at Bunnell Arts from November 3- 29, 2026. Her accompanying exhibit opens on Friday, November 6 from 5-7pm with an artist talk at 6pm, alongside artist Rae Diamond. While in residence, she will offer workshops on meditative embroidery and mask-making.

Bunnell Street Arts Center
05:00 PM - 07:00 PM on Fri, 6 Nov 2026

Event Supported By

Bunnell Street Arts Center
(907) 235-2662
marketing@bunnellarts.org
http://www.bunnellarts.org
Bunnell Street Arts Center
(907) 235-2662
marketing@bunnellarts.org
http://www.bunnellarts.org/