Maske Maiden (Sylvia Schieber) Exhibit Opening
Maske Maiden (Sylvia Schieber) Exhibit Opening
Maske Maiden (Sylvia Schieber) is Artist in Residence at Bunnell Arts from November 3- 29, 2026. Her accompanying exhibit opens on Friday, November 6 from 5-7pm with an artist talk at 6pm, alongside artist Rae Diamond. While in residence, she will offer workshops on meditative embroidery and mask-making.
Bunnell Street Arts Center
05:00 PM - 07:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Event Supported By
Bunnell Street Arts Center
(907) 235-2662
marketing@bunnellarts.org