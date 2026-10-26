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Kachemak Bay State Park Citizen Advisory Board Speaker Series with Chris Little

Kachemak Bay State Park Citizen Advisory Board Speaker Series with Chris Little

Kachemak Bay State Park Citizen Advisory Board Speaker Series with Chris Little

November 5 6:30-8PM
Kenai Peninsula College 533 E Pioneer Ave

"Land Conservation in Alaska: Protecting land and increasing public access in Kachemak Bay and across the state"

Chris Little is the Alaska Field Representative for The Conservation Fund with over 15 years of land conservation experience.

Organized by Kachemak Bay State Park Citizen Advisory Board Trails Committee.

Kenai Peninsula College
06:30 PM - 08:00 PM on Thu, 5 Nov 2026

Event Supported By

Kachemak Bay State Park Citizen Advisory Board
(907) 235-7024
jason.okluly@alaska.gov
https://dnr.alaska.gov/parks/misc/kbayadvisoryboard.html

Artist Group Info

kaseyaderhold@gmail.com
Kenai Peninsula College
533 E Pioneer Ave
Homer, Alaska 99603
907-235-6667
irpcacs@gmail.com