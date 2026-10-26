Kachemak Bay State Park Citizen Advisory Board Speaker Series with Chris Little
Kachemak Bay State Park Citizen Advisory Board Speaker Series with Chris Little
Kachemak Bay State Park Citizen Advisory Board Speaker Series with Chris Little
November 5 6:30-8PM
Kenai Peninsula College 533 E Pioneer Ave
"Land Conservation in Alaska: Protecting land and increasing public access in Kachemak Bay and across the state"
Chris Little is the Alaska Field Representative for The Conservation Fund with over 15 years of land conservation experience.
Organized by Kachemak Bay State Park Citizen Advisory Board Trails Committee.
Kenai Peninsula College
06:30 PM - 08:00 PM on Thu, 5 Nov 2026
Event Supported By
Kachemak Bay State Park Citizen Advisory Board
(907) 235-7024
jason.okluly@alaska.gov
Artist Group Info
kaseyaderhold@gmail.com
Kenai Peninsula College
533 E Pioneer AveHomer, Alaska 99603
907-235-6667
irpcacs@gmail.com