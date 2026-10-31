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HS/Adult Futsal (indoor soccer)

HS/Adult Futsal (indoor soccer)

Futsal is an exciting, fast paced, FIFA recognized indoor soccer game played on a hard surface. Teams are comprised of 5 players (4-field+keeper).

This open play class is on Wednesdays & Sundays from 6:45-8:45pm and Fridays from 6-8pm.

***Please bring a pair of clean indoor shoes to change into (in the entryway). Thank you for helping to keep our new floor looking good!***

SPARC
$4/$6
Every 3 weeks through Dec 30, 2026.
Sunday: 06:45 PM - 08:45 PM
Wednesday: 06:45 PM - 08:45 PM
Friday: 06:00 PM - 08:00 PM

Event Supported By

SPARC
9072995115
Sparchomer@gmail.com
sparchomer.org
SPARC
600 Sterling Highway
Homer, Alaska 99603
907-299-5115
sparchomer@gmail.com
http://sparcopen.org