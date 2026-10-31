HS/Adult Futsal (indoor soccer)

***Please bring a pair of clean indoor shoes to change into (in the entryway). Thank you for helping to keep our new floor looking good!***

This open play class is on Wednesdays & Sundays from 6:45-8:45pm and Fridays from 6-8pm.

SPARC

$4/$6

Every 3 weeks through Dec 30, 2026.

Sunday: 06:45 PM - 08:45 PM

Wednesday: 06:45 PM - 08:45 PM

Friday: 06:00 PM - 08:00 PM