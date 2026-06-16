Homer Drawdown: No Scrap Wasted - July Meeting
Homer Drawdown: No Scrap Wasted - July Meeting
All are welcome to join Homer Drawdown for our regular July meeting. Our current No Scrap Wasted solution is addressing food and material waste in our community. There will be a shared meal at 5:30pm, meeting to start at 6pm.
Kachemak Bay Campus (room 201/202)
06:00 PM - 07:30 PM on Thu, 9 Jul 2026
Event Supported By
Cook Inletkeeper
(907) 235-4068
keeper@inletkeeper.org
Kachemak Bay Campus (room 201/202)
533 E. Pioneer Ave.,Homer, Alaska 99603
9072351674
jmburnham@alaska.edu