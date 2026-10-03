"Christian Nationalism Explained", a Community Education and Discussion Event
"Christian Nationalism Explained", a Community Education and Discussion Event
“Christian Nationalism Explained” a community education and discussion event.
Come and join the discussion on the current dialog about Christian Nationalism.
Kenai Peninsula College- Kachemak Bay Campus (Homer)
02:00 PM - 04:00 PM on Sat, 10 Oct 2026
Event Supported By
Homer United Methodist Church Civic Engagement Group
Kenai Peninsula College- Kachemak Bay Campus (Homer)
533 E Pioneer Ave.Homer, Alaska 99603