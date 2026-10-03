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"Christian Nationalism Explained", a Community Education and Discussion Event

"Christian Nationalism Explained", a Community Education and Discussion Event

“Christian Nationalism Explained” a community education and discussion event.
Come and join the discussion on the current dialog about Christian Nationalism.

Kenai Peninsula College- Kachemak Bay Campus (Homer)
02:00 PM - 04:00 PM on Sat, 10 Oct 2026

Event Supported By

Homer United Methodist Church Civic Engagement Group
Kenai Peninsula College- Kachemak Bay Campus (Homer)
533 E Pioneer Ave.
Homer, Alaska 99603