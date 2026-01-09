Anchor Point Food Pantry Summer Food Service Program
• Seven SFSP bag lunches every Saturday for each youth during the summer (18 & younger). This is for free to help families with children during the summer.
Anchor Point Food Pantry
Every 11 weeks through Aug 15, 2026.
Saturday: 11:30 AM - 01:00 PM
apfp.266@gmail.com
73473 School AvenueAnchor Point, Alaska