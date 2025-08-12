© 2025 KBBI
Trump administration proposes funding cuts for disability programs that serve Native Americans

WBUR | By Here & Now Newsroom
Published August 12, 2025 at 8:01 AM AKDT

The Trump administration is proposing funding cuts for protection and advocacy programs that serve people with disabilities. These programs are vital for the 40,000 people in the Navajo Nation with mental illness.

O. Rose Broderick, who covers disability at STAT, joins us to discuss what the funding cuts could mean for Native Americans with disabilities.

This article was originally published on WBUR.org.

Copyright 2025 WBUR

Here & Now Newsroom